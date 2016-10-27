Анонс на 4 мая
4 мая в 14.00 во Владивостоке (ул. Светланская, 89, 4 этаж) состоится брифинг по итогам заявочной кампании по выдвижению на предварительное голосование «Единой России», определяющего кандидатов в депутаты Думы краевого центра на выборах в 2017 году.
4 мая в 12.00 в рамках реализации проекта ОНФ «Имя героя – школе» будет проводиться церемония присвоения имени героя России И. Маслова средней общеобразовательной школе №48 г. Владивостока (пр-кт 100 лет Владивостоку, 133в).
4 мая с 10.00 до 16.00 во Владивостоке в музее связи «Ростелекома» пройдет день открытых дверей, посвященный Дню радио и Дню Победы. Гости смогут посетить обзорную экскурсию по музею.
4 мая с 15.00 до 17.00 во Владивостоке (ул. Запорожская, 77, 8-й этаж, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства») состоится бесплатный тренинг «Как не пускать стресс в свой бизнес и свою жизнь».
С 4 мая в Приморье выходит в кинопрокат новый российский художественный фильм о подвигах русских солдат во время Великой Отечественной войны “Три дня до весны”.
4 мая в 15.00 на территории ДВФУ (стадион кампуса) — легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Великой Победы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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