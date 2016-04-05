Вечером 3 мая во Владивостоке ограничат движение автотранспорта
Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В связи с проведением репетиций парада на ряде центральных улиц города будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, сегодня, 3 мая, с 21 часа до полуночи движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
Кроме того, 5 мая с 21 часа до полуночи движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
9 мая во Владивостоке, как и по всей нашей стране, состоятся военный парад и ряд торжественных мероприятий в честь 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В течение этого дня будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц Владивостока.
Так, 9 мая с 7 до 15 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 73 по улице Светланская;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;
- по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;
- по улице Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;
- по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
9 мая с 6 до 16 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.
9 мая с 21 часа 30 минут до 23 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
На данные периоды времени будет организован объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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