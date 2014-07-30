Арбитражный суд Приморья приостановил рассмотрение дела, легшего в основу обвинений против мэра Владивостока Пушкарева

Арбитражный суд Приморского края в среду приостановил повторное рассмотрение дела о соглашении между мэрией Владивостока, муниципальным унитарным предприятием "Дороги Владивостока" и компанией "Востокцемент", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Производство приостановлено, поскольку истец - ООО "Востокцемент" - подал кассацию в Верховный суд на решение Арбитражного суда Дальневосточного округа, который ранее направил дело на новое рассмотрение", - сообщил представитель управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю.

По его словам, производство приостановлено до вынесения решения вышестоящей инстанцией.

В материалах на сайте суда также сообщается, что кассацию в Верховный суд направил еще один участник этого дела - муниципальное унитарное предприятие (МУПВ) "Дороги Владивостока".

Как сообщалось, разбирательство по этому делу стало поводом для возбуждения уголовных дел в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который сейчас временно отстранен от должности, его брата Андрея Пушкарева, возглавляющего "Востокцемент", и директора МУПВ Андрея Лушникова. Им предъявлены обвинения в злоупотреблениях, взятках и коммерческом подкупе. Все трое арестованы.

По данным УФАС, с 2011 года по июль 2015 года Управлением дорог и благоустройства города Владивостока по результатам торгов в сфере дорожной деятельности и благоустройства было заключено контрактов на сумму свыше 8,95 млрд рублей. Более 7,14 млрд рублей от этой суммы пришлось на МУПВ "Дороги Владивостока". При этом муниципальное предприятие в большинстве случаев являлось единственным участником и заключало контракты по максимальной цене или с незначительным ее снижением.

Победу муниципальному предприятию обеспечивала группа лиц ООО "Востокцемент", аффилированная с главой города Владивостока. Для выполнения предусмотренных муниципальными контрактами работ МУПВ "Дороги Владивостока" закупало инертные строительные материалы у компании, входящей в группу лиц ООО "Востокцемент".

В октябре 2015 года антимонопольное ведомство Приморья признало соглашение нарушающим федеральный закон "О защите конкуренции". Однако мэрия Владивостока и ООО "Востокцемент" обжаловали решение краевого УФАС. Арбитражные суды первой и второй инстанций посчитали претензии антимонопольщиков незаконными.

Однако УФАС Приморья обратилось с жалобой в арбитражный суд Дальневосточного округа. В марте суд кассационной инстанции огласил резолютивную часть, согласно которой, принятые ранее судебные акты отменены, а дело было направлено на новое рассмотрение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]