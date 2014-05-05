Стала известна программа празднования Дня Победы в Приморье

Во вторник, 9 мая, во всех муниципалитетах Приморья пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службюу администрации Приморского края, главные мероприятия традиционно пройдут во Владивостоке.

«Торжественная часть начнется в 9.55 утра на центральной площади города. В 10.00 стартует парад войск и военной техники частей владивостокского гарнизона. Ориентировочно в 10.45 от улицы Алеутская начнется шествие жителей и гостей края в память о погибших в годы Великой Отечественной войны “Бессмертный полк”. Собравшиеся пройдут по Светланской до сквера имени Невельского, затем спустятся к набережной Цесаревича и направятся к мемориалу «Боевая слава ТОФ», – сообщили в департаменте внутренней политики администрации края.

В 12.30 в Адмиральском сквере будет организована праздничная программа для ветеранов Приморья. Здесь они смогут отведать здесь солдатской каши и выпить фронтовые 100 грамм. В это же время на центральной площади Владивостока все желающие также смогут попробовать блюда полевой кухни.

Помимо этого, жителей и гостей края приглашают принять участие в дневной – с 12.00 до 16.00 – и вечерней – с 20.00 до 22.00 – программах празднования. Мероприятия будут проводиться на центральной площади Владивостока, Корабельной набережной, сквере имени Суханова и других.

«Завершится праздничный день фейерверком и артиллерийским салютом одновременно с нескольких точек: площадки музея Владивостокская крепость, площадки на улице Батарейная, центральной площади, поселке Подножье острова Русский и поселке Трудовое», – добавили в ведомстве.

Отметим, парады Победы также пройдут 9 мая в Уссурийске и ЗАТО Фокино. Концертные праздничные программы будут проходить повсеместно не только в районных центрах, но и в маленьких населенных пунктах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]