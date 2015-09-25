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"Аллигаторы" и "Терминаторы" в Приморье нанесли ракетный удар по десанту "противника"

Около 20 экипажей вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" нанесли ракетный удар по десанту условного противника в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО условного противника с подавлением его радиолокационных средств. По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Всего было задействовано около 20 экипажей", - уточнил представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

Тренировки проходили на Черниговской авиабазе армейской авиации. Сложность полетов, по его словам, заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, используя рельеф местности, а ракетный удар наносили с дальностью 1,5 и 2 километра. Учебно-боевые задачи выполнялись и днем, и ночью. В темное время суток использовались спутниковые системы навигации, инфракрасная аппаратура и приборы ночного видения.

Помимо этого, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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