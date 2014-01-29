В Приморье в ходе распития спиртных напитков мужчина убил своего знакомого
В Яковлевском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти человека. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, ночью 4 мая 2017 года на станции Варволомеевка на улице Садовой во дворе возле калитки обнаружено тело 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти ножевым ранением груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний мужчина.
По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки, возникла ссора в ходе которой подозреваемый нанес удар ножом в район груди своему оппоненту.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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