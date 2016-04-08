Киномарафон стартовал для клиентов «Ростелекома» в Приморском крае
«Ростелеком» проводит акцию «Киномарафон» для пользователей услуги «Интерактивное ТВ» в Приморском крае. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу «Ростелеком», в течение тестового периода – 30 дней – клиенты могут бесплатно смотреть пакет телеканалов «Viasat Premium HD».
«Viasat Premium HD» включает в себя 6 телеканалов высокой четкости:
«Premium TV 1000 HD» – круглосуточный сериальный канал,
«Viasat Sport HD» – канал, транслирующий лиги NBA, гоночные серии, боксерские поединки,
«Megahit TV 1000 HD» – культовые ленты и кинохиты прошлых лет,
«Viasat Golf HD» – канал полностью посвящен гольфу,
«Comedy TV 1000 HD» – первоклассные комедии лучших мировых мастеров,
«Viasat Nature/History HD» – документальные фильмы, научные съемки.
По истечению промо-периода стоимость услуги составит 299 рублей в месяц.
«Благодаря таким акциям абоненты «Интерактивного ТВ» могут сначала познакомиться с контентом, и уже обдуманно принимать решение о подключении нужного пакета телеканалов», – отметил директор по работе с массовым сегментом Антон Гриднев.
«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большое количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя: «Управление просмотром», «Мультискрин», «Видеопрокат», подписки «Детский клуб», «Женский мир», «ABC Studios Лучшие сериалы».
В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 80 – в HD-качестве).
Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.02.2017 «Больше футбола» предлагает «Ростелеком» в Приморском крае
-
07.01.2017 Анонс на 8 января
-
23.11.2016 "Ростелеком" начинает новую акцию "Попробуй твое кино"
-
24.10.2016 Жители Приморья смогут протестировать сервис «Управление просмотром» «Интерактивного ТВ»
-
24.10.2016 В Приморье внедряют "Интерактивное телевидение"
-
08.04.2016 Анонс на 9 апреля
Добавить комментарий