Дальний Восток получит 15 новых и модернизированных сооружений для защиты от паводка
Пятнадцать новых и модернизированных гидротехнических сооружений получит Дальний Восток для защиты от паводков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Минвостокразвития. По данным министерства, вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды включить в ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса" 15 таких объектов.
Четыре объекта появятся в Хабаровском крае, два в Приморье, четыре в Амурской области и пять в ЕАО.
В соответствующий раздел по опережающему развитию Дальнего Востока программы включены мероприятия по проведению берегоукрепительных работ, строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты на территории приграничных населенных пунктов.
Приоритетность строительства и реконструкции защитных и берегоукрепительных объектов в населенных пунктах бассейна реки Амур непосредственно связана с последствиями масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году и необходимостью повышения привлекательности территории с рисками возникновения чрезвычайной ситуации для граждан и инвесторов.
Самые масштабные работы уже развернулись в Хабаровске, где предстоит защитить береговую линию города на протяжении 24 км. По сути, защитное инженерное сооружение станет новой набережной, соединяющей южную и центральную части Хабаровска.
Поручение Юрия Трутнева также предполагает включение в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» инженерную защиту российской части острова Большой Уссурийский на протяжении 10 км.
Напомним, ранее государственный комитет по реформе и развитию Китая и Минвостокразвития России договорились о создании совместной рабочей группы по развитию острова Большой Уссурийский для решения вопросов по строительству инфраструктуры на острове и разработки совместного проекта планировки территории.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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