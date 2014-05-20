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Во Владивостоке к реальному лишению свободы осужден местный житель за экстремистские публикации в Интернете

Во Владивостоке к реальному лишению свободы осужден местный житель за экстремистские публикации в Интернете

Фото: Экстремизм.РФ

Первомайским районным судом города Владивостока вынесен приговор ранее судимому жителю краевого центра, 1993 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети «Интернет»). 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, фигурант с декабря 2014 года на протяжении почти года публиковал на странице своего профиля, доступном для просмотра широкому кругу лиц, в социальной сети «ВКонтакте» информационные сообщения, в том числе видеоролики, изображения с текстами, содержащими оскорбления религиозных и национальных чувств представителей народов. 

Согласно выводам эксперта, данные информационные сообщения содержат психологические и лингвистические признаки унижения человеческого достоинства группы лиц, выделяемых по национальному признаку (представителей Кавказа и Средней Азии), возбуждения вражды (розни, ненависти) в отношении группы лиц, выделяемой как по национальному признаку, так и по расовому (по отношению к представителям «небелой» расы) признаку.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом его личности, отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений, суд назначил ему за содеянное 1 год 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По решению суда вещественные доказательства – ноутбук и мобильный телефон, которые фигурант использовал при совершении уголовно наказуемых деяний, конфискованы.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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