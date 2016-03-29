«Бессмертный полк» пройдет в 31 муниципалитете Приморья

Подготовку к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили на совещании с главами муниципальных образований под председательством uубернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, военные парады Победы и торжественные шествия 9 мая пройдут в трех городах Приморья – во Владивостоке, Уссурийске и ЗАТО Фокино.

«Во всех остальных муниципальных образованиях пройдут торжественные митинги и церемонии у памятников и мемориалов воинам Великой Отечественной войны. Запланированы и праздничные программы – концерты, театрализованные представления, работа полевой кухни, народные гуляния, факельные шествия, фейерверки и салюты», – рассказал директор департамента внутренней политики Павел Ясевич.

Руководитель ведомства добавил, что совместно с Приморским краевым и Владивостокским городским Советами ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов уже проработан вопрос доставки ветеранов на военный парад во Владивостоке. На центральной площади для ветеранов установят специальные трибуны, с которых они смогут наблюдать за Парадом Победы.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание глав муниципалитетов на том, что для ветеранов, которые будут праздновать День Победы в других городах и районах края, также необходимо предусмотреть транспорт и комфортное размещение во время праздничных мероприятий.

Сегодня в Приморье живут 1418 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они уже начали получать именные поздравления и памятные подарки от губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Их доставляют на дом социальные работники.

В ходе совещания также отмечено, что в этом году в 31 муниципалитете пройдет традиционное шествие «Бессмертный полк». Глава региона подчеркнул, с каждым годом все больше приморских семей присоединяется к этой акции.

«Это очень хорошая традиция, которая связывает поколения. Нет семьи, которую бы не затронула война. Приморцы искренни в своем желании пройти в этом полку, с каждым годом все больше жителей края приходят, чтобы пройти в колонне с портретами своих родных – героев Великой Отечественной войны. Я и сам принимаю участие в этой акции. Мой дед много рассказывал мне о военных днях, эти рассказы забыть невозможно, я помню их до сих пор. Это наши корни, наша история, которую мы обязаны знать, чтобы не допустить повторения такой страшной войны в будущем», – отметил губернатор.

Напомним, в этом году День Победы отпразднуют не менее масштабно, чем в предыдущие годы. Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Самое крупное из них – традиционно пройдет во Владивостоке. Гости праздника смогут увидеть парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», попробовать солдатскую кашу, а вечером – полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]