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В Cвободном порту Владивосток запущено высокотехнологичное производство

В Cвободном порту Владивосток запущено высокотехнологичное производство

Фото: Глеб Ильинский, "Приморская газета"

Резидент Свободного порта Владивосток, компания «КБ Пласт», открыл единственное производство трубопроводных систем из полипропилена на Дальнем Востоке. Новое предприятие заработало в городе Уссурийске Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития, производственная мощность завода составляет 20 тонн готовой продукции в месяц. Процесс производства полностью автоматизирован, каждая партия проходит испытания в соответствии с действующими стандартами.

«Производство трубы – технологически сложный процесс. Значение имеет множество факторов – исходное сырье, оборудование, контроль качества на предприятии. В нашем производстве используется только высококачественное первичное сырье, каждые два часа производится отбор и испытания контрольного образца. Административные и налоговые преференции резидента свободного порта позволяют развивать производство и обеспечить выгодную ценовую политику для наших заказчиков», - говорит генеральный директор «КБ Пласт» Игорь Боконяев.

Резидент приступил к реализации проекта в четвёртом квартале 2016 года, организовав на площади 500 кв.м производство трубопроводных систем для подачи холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Объем капиталовложений в запуск проекта составил около 7 млн рублей, на данный момент создано 10 рабочих мест.

Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 35 - 40 тонн готовой продукции в месяц. Для примера – это более 200 тысяч метров армированной трубы для горячего водоснабжения и отопления диаметром 20 мм. На сегодняшний день продукция поставляется в 14 субъектов Российской Федерации, дополнительно ведутся переговоры еще с пятью территориями - Якутском, Южно-Сахалинском, Биробиджаном, Читой, Иркутском.

«На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, соглашение о получении статуса резидента свободного порта Владивосток заключено Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией «КБ Пласт» в ноябре 2016 года.

В настоящее время 173 инвестора свободного порта Владивосток реализуют проекты с объемом инвестиций более 269 млрд рублей и перспективой создать более 25 тысяч рабочих мест. Всего в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 319 заявок на общую сумму инвестиций более 337 млрд рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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