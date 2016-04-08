Бизнесмены Приморья построили 2-этажный дом в Южной Корее за два дня

Предприниматели Приморья приняли участие в международной строительной выставке MBCConstructionEXPO 2017, которая прошла в Республике Корея. Бизнес-миссию организовал Центр развития экспорта Приморья при поддержке краевой администрации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, наш край представили такие компании, как «Ольгамортранс», «ГК ЭТАЛОН», «ЛИКИЕН», «Конкрит Джангл», «Анкер-ДВ», «Стройсила» и «ОРИОН».

«Всего за два дня участники построили двухэтажный дом-павильон и продемонстрировали его посетителям выставки под лозунгом «Быстро. Легко. Удобно», –рассказали специалисты Центра развития экспорта.

В прошлом году MBCConstructionExpo2016 дала возможность этим компаниям сделать первые шаги в освоении рынка Южной Кореи. Объединив усилия, приморские экспортеры представили конкурентоспособные «домокомплекты» из материалов российского производства с интерьером, а именно эксклюзивной мебелью от известной в Приморском крае компании «Конкрит Джангл», нашедшей отклик в сердцах иностранных клиентов.

ОАО «Ольгамортранс» также представило свою продукцию на данной строительной выставке не в первый раз. В прошлом году корейские компании проявили большую заинтересованность в поставках мрамора из Приморья. Но процесс добычи мрамора имеет ряд специфических особенностей, и подготовка к производству заняла больше года.

«На данный момент компания готова к производству, а корейская сторона не потеряла интерес к сотрудничеству. Поэтому итогом выставки стало подписание меморандума между членом строительной ассоциации «КОСКА» и руководителем ОАО «Ольгалес», – сообщили специалисты.

Результатом работы на выставке также стало подписание контрактов компаниями ООО «ЛИКИЕН» и ООО «ГК Эталон». Специалисты центра подчеркнули, намечены перспективы, которые дают курс на будущий экспорт.

По словам руководителя Центра развития экспорта Сергея Казакова, принять участие в деловых миссиях могут экспортоориентированные компании Приморского края. Для этого необходимо обратиться на электронную почту: office@exportvl.ru. Адрес центра: Владивосток, улица Карла Жигура, 26а, офис 2-2, телефоны: 8 (423) 279-59-09, (423) 279-59-10.

Напомним, Центр развития экспорта Приморского края создан в 2013 году приказом губернатора Владимира Миклушевского. Он оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, способствует установлению деловых контактов с зарубежными партнерами. При этом услуги центра предоставляются бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]