В прокат вышел новый художественный фильм «Три дня до весны»
В прокат вышел новый художественный фильм «Три дня до весны». Первыми картину увидят жители Приморского края.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, фильм расскажет о нелегком военном времени, блокадном Ленинграде, силе и стойкости русского народа.
«Кинокартина снята по всем современным стандартам, с использованием спецэффектов. Зрителей ждет захватывающий сюжет. По сценарию, жители Ленинграда оказываются в огромной опасности после бомбардировки лаборатории с вирусами. У главных героев есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу», – отметили в ведомстве.
Посмотреть фильм все желающие могут в кинотеатре "Уссури" во Владивостоке в 10.00 и в 20.55 в четверг, 4 мая, и в пятницу, 5 мая. С 6 по 7 мая сеансы пройдут в 10.00.
Напомним, в кинотеатрах России фильм будет единственной картиной, посвященной событиям 1941-1945 годов, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Отметим, кинокартина создана при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Кино РФ. Сеансы начнутся с 4 мая во всех кинотеатрах региона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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