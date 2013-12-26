Новости Общество Культура

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:48
  0

В прокат вышел новый художественный фильм «Три дня до весны»

В прокат вышел новый художественный фильм «Три дня до весны»

Фото: Тюменская линия

В прокат вышел новый художественный фильм «Три дня до весны». Первыми картину увидят жители Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, фильм расскажет о нелегком военном времени, блокадном Ленинграде, силе и стойкости русского народа.

«Кинокартина снята по всем современным стандартам, с использованием спецэффектов. Зрителей ждет захватывающий сюжет. По сценарию, жители Ленинграда оказываются в огромной опасности после бомбардировки лаборатории с вирусами. У главных героев есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу», – отметили в ведомстве.

Посмотреть фильм все желающие могут в кинотеатре "Уссури" во Владивостоке в 10.00 и в 20.55 в четверг, 4 мая, и в пятницу, 5 мая. С 6 по 7 мая сеансы пройдут в 10.00.

Напомним, в кинотеатрах России фильм будет единственной картиной, посвященной событиям 1941-1945 годов, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Отметим, кинокартина создана при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Кино РФ. Сеансы начнутся с 4 мая во всех кинотеатрах региона.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря