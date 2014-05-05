Анонс на 5 мая

С 5 по 7 мая ежеждневно с 12.00 до 18.00 во Владивостоке студенты и школьники будут нести «Вахту Памяти» у Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ».

5 мая в 11.00 в пос. Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81) - возложение цветов, праздничная концертная программа «Победный май» и угощение солдатской кашей около памятного знака жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

5 мая в 12.00 во Владивостоке (ул. Пушкинская, 10) — митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы.

5 мая в 11.00 во Владивостоке на открытой площадке около кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41) - «Благодарим за подвиг!»: торжественный митинг, концерт, угощение солдатской кашей.

5 мая - торжественное собрание жителей города Владивостока и военнослужащих Владивостокского гарнизона в Доме офицеров флота.

5 мая в 14.00 - церемония зажжения факела от «Вечного огня» мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» для воссоединения «Вечных огней» городов-героев и городов воинской славы в городе Санкт-Петербурге (мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота»).

5 мая в 12.00 во Владивостоке на открытой концертной площадке в сквере около Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а) - народные гуляния «Майский вальс» - танцплощадка в ритме 40-х – 50-х годов, театрализованный праздничный концерт, конкурс детского рисунка на асфальте «Салют, Победа!» угощение солдатской кашей.

5 мая в 10.00 во Владивостоке (остановка «Гайдамак») состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Героям-пограничникам, погибшим при защите границ Отечества.

С 5 по 8 мая в ряде торговых центров Владивостока и на улицах города пройдет традиционная акция «Георгиевская лента».

5 мая с 21.00 до 00.00 на главной площади Владивостока пройдет генеральная репетиция парада Победы. Движение и парковка автотранспорта на время проведения репетиции будут ограничены.

5 мая во Владивостоке на линию выйдет и праздничный трамвай, украшенный ко Дню Победы.

5 мая и 6 мая в Волоколамском районе Московской области на автодроме «Moscow Raceway» профессиональный автогонщик из Владивостока Екатерина Седых примет участие впервом этапе российской дрифт-серии РДС-Запад.

5 мая в детском саду № 182 Владивостока (ул. Котельникова, 24) - патриотическая военно-спортивная игра «Зарница».

5 мая в 11.00 в ДВФУ (корпус В, «Морской» зал) — открытие конференции Дальневосточной Модели ООН.

5 мая в 19.00 в муниципальной библиотеке «Бук» Владивостока (ул. Светланская, 55) — лекция «Мозг мужчины и мозг женщины: есть ли отличия?». Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]