Крупный пожар произошел в районе БАМа во Владивостоке
Крупный пожар произошел в районе БАМа во Владивостоке. Сообщения об этом появились в социальных сетях. По информации очевидцев, пожар произошел где-то между ОРЧ и "ВПОПАТ-1". Подробности уточняются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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