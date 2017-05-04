Крупный пожар произошел в районе БАМа во Владивостоке. Сообщения об этом появились в социальных сетях. По информации очевидцев, пожар произошел где-то между ОРЧ и "ВПОПАТ-1". Подробности уточняются.

A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on May 4, 2017 at 12:16am PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]