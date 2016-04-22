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В пятницу в Приморье ожидаются дожди, во Владивостоке — морось

В пятницу в Приморье ожидаются дожди, во Владивостоке — морось

Фото: "Примпогода.ру"

В предстоящие сутки над Приморским краем будут перемещаться фронтальные разделы обширного циклонического вихря, который смещается с Амурской области на Хабаровский край. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", уже ночью на севере края начнутся дожди и к утру зона осадков распространится на большую часть края. Фон ночных температур на 2–5 градусов повысится, а днём в условии облачной погоды жара спадёт: +20…+27 °C, на побережье +12…+18 °C.

Во Владивостоке в пятницу, 5 мая, облачная погода, временами туман, морось. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +7…+9 °C, днём +13…+16 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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