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Праздничный фейерверк в День Победы жители и гости Владивостока увидят в трёх точках

Праздничный фейерверк в День Победы жители и гости Владивостока увидят в трёх точках

Фото: Сибкрай.ru

Во Владивостоке продолжаются торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По традиции завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фейерверком в этом году можно будет полюбоваться 9 мая в 22.00 в трех точках Владивостока - на площади Борцов Революции, в п. Трудовое (открытая площадка в районе ул. Лермонтова, 81) и на острове Русском (открытая площадка в п. Подножье).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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