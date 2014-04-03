Праздничный фейерверк в День Победы жители и гости Владивостока увидят в трёх точках

Во Владивостоке продолжаются торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По традиции завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фейерверком в этом году можно будет полюбоваться 9 мая в 22.00 в трех точках Владивостока - на площади Борцов Революции, в п. Трудовое (открытая площадка в районе ул. Лермонтова, 81) и на острове Русском (открытая площадка в п. Подножье).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]