Девятая бригада «Детских «Вестей» завершила свою работу
Девятая бригада «Детских «Вестей» завершила свою работу. Этот выпуск стал одним из самых взрослых и серьезных за время существования проекта. Часть юнкорров уже имеет за плечами опыт нескольких программ. Ну а новички сейчас заканчивают школу и готовятся к новой для себя профессии журналиста. Интеллектуальные игры и уникальные способности дельфинов, нормативы ГТО для школьников и фестиваль близнецов в Китае… Об этом и многом другом рассказали корреспонденты «Детских «Вестей» в девятом выпуске программы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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