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Прямые авиарейсы в Осаку теперь доступны приморцам! Видеорепортаж Евгении Егошиной

Авиакомпания S7 Airlines встает на крыло в небе над Японией. Прямые полеты в Осаку стали регулярными. Какова цена вопроса, продолжительность и график полетов?

Перелет между Приморским краем и Японией давно пользуется высоким спросом у пассажиров S7 Airlines. Выполняя регулярные рейсы в Токио, авиакомпания решила расширить возможности для клиентов и открыть первый регулярный прямой рейс в Осаку. Виктория Сутырина 12 лет живет в Японии, в городе Кобе, для нее появление такой услуги — настоящий праздник.

Виктория Сутырина, художница: «Обычно через Токио, уходил целый день, чтобы долететь, а сейчас два часа – это вообще красота!»

С 28 апреля регулярные рейсы осуществляются по средам и пятницам на лайнерах, оснащенных салонами бизнес-класса.

Дмитрий Стратейчук, директор филиала S7 Airlines в г. Владивостоке: «Полеты будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320, прошедших высокий уровень проверки по качеству, безопасности и комфорту пассажира».

Потеряться в цветущем японском саду Хондо, посмотреть парад лодок на фестивале Тэндзин Мацури, полюбоваться закатом c небоскреба Умеда Скай Билдинг: всё это стало возможным с S7 Airlines.

Откройте для себя Японию и влюбитесь в нее навсегда!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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