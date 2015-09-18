Горно-металлургические предприятия Приморья получат субсидию из краевого бюджета

Финансовую поддержку предусмотрели в рамках краевого закона «О промышленной политике». Постановление о предоставлении субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургической промышленности подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Как прокомментировали в краевом департаменте промышленности, субсидии предоставляются на возобновление производственной деятельности, приобретение нового технологического оборудования, модернизацию производства и другие цели.

В настоящее время поступившие заявки находятся на рассмотрении. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Получить субсидии могут организации, если у них нет долгов по уплате налогов, сборов, заработной плате, задолженности перед краевым бюджетом, и они не находятся в процессе реорганизации или банкротства. Это должны быть градообразующие предприятия, которые осуществляют горнодобывающую деятельность, получают и перерабатывают металлическую руду на территории Приморья, имеют лицензию на разработку используемых месторождений и утвержденную программу возобновления производственной деятельности, включающей собственные средства при их наличии», – подчеркнул и.о.директора департамента Сергей Ковалев.

По его словам, в бюджете этого года на субсидии горно-металлургическим предприятиям заложено 250 миллионов рублей.

Напомним, новый закон «О промышленной политике в Приморском крае», который призван поддержать ключевую для края отрасль и занятых в ней специалистов, принят в 2016 году. Он предусматривает оказание финансовой помощи промышленным предприятиям – в виде субсидий из краевого бюджета, а также подразумевает поддержку в научно-технической, инновационной, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала предприятия, информационно-консультационное содействие.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, принятый краевой закон вместе с федеральным станут действенным инструментом поддержки предприятий отрасли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]