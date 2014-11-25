В Уссурийске осужденный порезал бритвой дежурного в отделе безопасности

Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гр-на К., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений обеспечивающих изоляцию от общества, то есть, применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено лицом, отбывающим наказание в ФКУ ЛИУ 23 ГУФСИН России по Приморскому краю, в январе 2017 года в комнате для досмотра осужденных.

После того, как оперативный дежурный дежурной части отдела безопасности исправительного учреждения выявил у осужденного запрещенные предметы, фигурант достал из кармана куртки лезвие от одноразового бритвенного станка и нанес им удар по руке должностного лица, причинив тем самым потерпевшему телесные повреждения в области кисти.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу. В случае вынесения фигуранту обвинительного приговора, суд при определении ему окончательного срока для отбытия должен будет применить правила ст. 70 УК РФ, предусматривающей принцип частичного присоединения наказаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]