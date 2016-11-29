Пожарные Партизанска спасли мужчину из горящего дома
Вечером 4 мая в 19.02 в пожарно-спасательную службу города Партизанск поступило сообщение о пожаре. Очевидец происшествия рассказал о том, что на улице Кутузова горит частный дом.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС, уже через 1 минуту (в 19.03) на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев, бросившиеся незамедлительно тушить жилое здание. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели обшивка потолка, стен летней кухни и домашние вещи. На момент пожара в доме находился маломобильный мужчина, которого брандмейстеры вынесли на руках на улицу. Благодаря высокому профессионализму пожарных хозяин дома не пострадал.
В 19.10 пожар был локализован, а в 19.27 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнем боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.05.2017 Во Владивостоке из горящего дома спасли 10 человек
-
11.03.2017 В Артём брандмейстеры потушили квартиру в доме на улице Днепровская
-
19.02.2017 Во Владивостоке пожарные спасли человека из огня
-
07.01.2017 В Находке огнеборцы при пожаре спасли 15 человек
-
13.12.2016 Во Владивостоке пожарные спасли 21 человека
-
29.11.2016 Огнеборцы спасли шесть человек на пожаре в посёлке Кировском
Добавить комментарий