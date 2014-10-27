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Трактор упал с подпорной стены во Владивостоке

Трактор упал с подпорной стены во Владивостоке

Как сообщает «Вести: Приморье», в соцсетях появилась информация о ДТП с участием трактора.

Как пишут очевидцы, на ул. Героев-Тихоокеанцев, у заезда к супермаркету, трактор слетел с подпорной стены. Объезд автотранспорта осуществляется по тротуару. На место происшествия была вызвана реанимация.

Подробности ДТП уточняются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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