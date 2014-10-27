Трактор упал с подпорной стены во Владивостоке
Как сообщает «Вести: Приморье», в соцсетях появилась информация о ДТП с участием трактора.
Как пишут очевидцы, на ул. Героев-Тихоокеанцев, у заезда к супермаркету, трактор слетел с подпорной стены. Объезд автотранспорта осуществляется по тротуару. На место происшествия была вызвана реанимация.
Подробности ДТП уточняются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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