Уже 173 инвестора реализуют свои проекты в рамках закона о свободном порте Владивосток. Многие из них приступили к реализации производства, которого в Приморье, да и, пожалуй, на Дальнем Востоке никогда не было. Как раз на таком побывала наша съемочная группа.

Небольшой завод с большими перспективами. В этом цеху наладили новое для Дальнего Востока производство — выпуск полипропиленовых труб. Сложный технологический процесс отладили за несколько месяцев. И работа закипела. Тут и, вправду, жарковато. Ведь чтобы получить заданную форму, стекловолокно нагревают до 200 градусов, а специальные прессы задают трубе нужный диаметр.

Сергей Масляков, заместитель директора по производству «КБ Пласт»: «Мы довольно быстро справились. Уже в течение одного—двух месяцев начали выпускать продукцию. Нам очень помогли партнеры с Запада, да и сами разобрались достаточно быстро. В смене 2—3 человека. Этого хватает, чтобы вести производство, поскольку в основном все автоматизированное».

Производство, действительно, перспективное. Строительство жилья набирает темпы по всей стране, а ремонты многоквартирных домов идут постоянно. Уссурийский резидент свободного порта полипропиленовые трубы делает для холодного и горячего водоснабжения как раз для использования в коммунальной сфере. Продукцию уже попробовали в 14 регионах страны. И отовсюду положительные отзывы.

Игорь Боконяев, генеральный директор «КБ Пласт»: «Основная задача на данном этапе — продвижение нашей продукции и увеличение объема продаж. На данный момент производство загружено примерно на треть. Ведем переговоры с несколькими регионами Дальнего Востока, я думаю, они будут успешными».

Чувствовать уверенность в завтрашнем дне инвесторам, вкладывающим средства с реальную экономику Приморья, помогают льготы в рамках свободного порта: новые предприятия освобождены от налога на прибыль, сокращены перечисления на социальные сборы. Статус резидента позволяет быстрее зарабатывать доверие партнеров в стране и мире.

Олеся Бондаренко, пресс-секретарь Корпорации развития Дальнего Востока: «Судя по динамике заявок, которые поступают от бизнеса для реализации инвестпроектов в рамках свободного порта, закон достаточно востребован. Многие хотят стать резидентами. Сегодня уже 173 резидента уже реализуют свои проекты на разных стадиях».

Реализация закона о свободном порте Владивосток дает Приморью новые рабочие места. В перспективе их будет не менее 20000. Уже сейчас инвесторы воплощают десятки интересных проектов на сумму более 260 миллиардов рублей. В корпорации развития Дальнего Востока констатируют, что количество заявок на попадание в реестр резидентов только увеличивается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]