Владимир Миклушевский принял участие в заседании Госсовета и спецкомиссии в Москве
Программа переселения людей из аварийного жилья будет продолжена. С 2019 года ее сделают постоянной. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и специальной комиссии. В ней принимал участие и губернатор Приморского края. Он отметил: чтобы приступить к реализации новой задачи предстоит завершить первый этап программы — предоставить жилье тем, чьи дома были признаны аварийными на 1 января 2012 года. В Приморье таких около 500 домов, в них проживали почти 8 тысяч человек. На сегодня 74 процента этих граждан уже получили жилье. Еще 16 новых домов строится.
Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Есть проблемные зоны. Это связано с недостроями, которые недобросовестные строители строили. Деньги украдены, мы эти дома достроим. Никто не будет забыт. Я принял решение выделить дополнительные деньги. Купить квартиры либо хорошие квартиры на вторичном рынке».
В ходе заседания обсудили также вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и систему независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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