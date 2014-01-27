Уссурийский таксист, будучи в федеральном розыске, работал по поддельным документам

В рамках проведения операции «Перевозчик» инспекторы дорожно-патрульной службы отдела МВД России по городу Уссурийску остановили автомобиль такси марки Тойота Приус на перекрестке улиц Некрасова—Комсомольская. Водитель выполнил требование об остановке и предъявил необходимые документы. Внимательно изучив водительское удостоверение, инспекторы обнаружили признаки подделки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что водитель иномарки находится в федеральном розыске как скрывшийся от суда. Мужчина обвиняется в растрате и мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.4 ст.159 и ст. 174 УК РФ). Осознав, что полицейским стало известно о его статусе разыскиваемого, злоумышленник предпринял попытку к бегству, но был задержан инспекторами ДПС во дворе дома.

В отделе полиции 52-летний мужчина признался, что приобрел водительское удостоверение через Интернет. Согласно заключению эксперта, удостоверение на право управления автотранспортом, изъятое у приморца, является поддельным.

В отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Использование заведомо подложного документа). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]