Анонс на 6 мая

6 мая во Владивостоке в 12.00 состоится торжественный митинг, возложение цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, воинский салют в Гайдамакском сквере (ул. Светланская, в районе дома № 173). В 14.00 – митинг, возложение гирлянды и цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на Аллее Героев, воинский салют, торжественное построение и прохождение отдельных частей Владивостокского гарнизона, воспитанников детских патриотических клубов Владивостока в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103).

6 мая во Владивостоке на территории ЗАО «Авиалифт Владивосток» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В программе праздника – выставка восстановленной авиационной техники 1940-х гг., а также коллекции вертолётов Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-8, Ка-32, солдатская каша, концерт военной песни. Ключевым моментом праздника станет торжественное открытие восстановленного истребителя И-16, погибшего 28 августа 1944 года в Приморской тайге.

6 мая на «Приморском кольце» пройдет 1-й этап Чемпионата и Первенства Приморского края по картингу 2017.

С 6 по 8 мая во Владивостоке в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) пройдет турнир города по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка».

6 мая г. Владивосток, с/к «Бастион» (ул. Никифорова, 43). Первенство ДЮСШ «Бастион» по кудо. Начало и открытие в 10.00.

6-7 мая г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Второй этап чемпионат г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2016-2017 гг.

6-7 мая г. Владивосток, с/к «Полюс» (ул. Овчинникова, 26). Чемпионат г. Владивостока по хоккею среди взрослых команд (группа 1).

6-7 мая г. Владивосток, с/к «Полюс» (ул. Овчинникова, 26). Первенство г. Владивостока по хоккею среди юношеских команд.

6-7 мая п. Новонежино, аэродром (НП «Приморский АТСК). I открытый Чемпионат Приморского края по парашютному спорту (атлетическое многоборье – прыжки с парашютом, плавание, бег). Открытие 6 мая в 08.00 (прыжки с парашютом), 7 мая начало в 9.00 (плавание, бег).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]