Госпитальное судно «Иртыш» Тихоокеанского флота продолжает свой дальний морской поход. И среди экипажа там один из героев нашего репортажа, старшина медицинской службы Марина Балябина. Мужчины давно уже свыклись с тем, что бок о бок с ними все тяготы морской службы на равных переносит прекрасная половина человечества. А вот как на суше без хозяйки и хранительницы домашнего очага справляются сын, муж и спаниель по кличке Бим, узнали наши корреспонденты.

- У нее очень большой поход. Правда, уже немножко свыклись за эти месяцы, но все равно в душе не спокойно…

Экипаж для долгих переходов через Тихий океан формируется тщательно. Важно всё: от физической закалки до устойчивой психики и готовности работать в экстремальных условиях. Анестезиолог по медицинской специальности Марина Балябина вдали от приморских берегов уже несколько месяцев. И родные видят ее лишь изредка с помощью скайпа.

Владислав Балябин, студент 5-го курса педиатрического факультета: «Конечно же, тяжело, мама же всё-таки хранительница очага, несмотря на то, что она военная, так что без нее сложно, мы очень скучаем, но, тем не менее, за свою короткую жизнь я привык к всевозможным тяготам и лишениям, имею ввиду частые отсутствия родителей, в связи с их службой и просто с работой в медицинской сфере, поэтому мы справляемся».

Балябины, вообще-то, давняя врачебная династия. Прабабушка Ольга, дворянка, закончила три курса медико-хирургической академии, и во время Первой мировой войны была сестрой милосердия в санитарном госпитале Ее Величества. А правнук — современный молодой человек — губернаторский стипендиат и член научного студенческого сообщества. И сын подполковника медицинской службы ТОФ.

Алексей Балябин, подполковник медслужбы ТОФ: «Иногда он меня учит, как людей лечить надо. Но у них сейчас другие взгляды по сравнению с тем, как нас учили, у них более современные, естественно, хотя мы тоже стараемся не отставать, занимается, учимся, но бывает иногда возникают споры. Но это нормальные, профессиональные споры».

Пока мама в походе, особых проблем у сына и отца не возникает. Разве что по мелочам: кому наводить порядок в доме, когда погулять с четвероногим любимцем семьи. Но всё разрешается в рабочем порядке. Главная задача — к возвращению хозяйки завершить ремонт. Вот только точной даты не знает пока и сама Марина Балябина. Военной тайны на флоте никто не отменял.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]