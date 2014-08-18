В Ханкайском районе вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в краже автозапчастей

Ханкайский районный суд вынес приговор обвиняемому в краже автозапчастей.

В ходе следствия установлено: 20-летний житель Ханкайского района в селе Камень-Рыболов обратил внимание на автомашину Тойота Краун. По внешнему виду автомашины — слою пыли и спущенным колесам — он сделал вывод, что транспортное средство долгое время не эксплуатируется. Об этом он сообщил своему 24-летнему знакомому, имеющему автомашину той же марки, и предложил похитить автозапчасти и комплектующие. Злоумышленники разукомплектовали автомобиль. Похищенные литые диски подозреваемые успели продать, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. Узнав, что владелец иномарки обратился с заявлением в полицию, молодые люди решили избавиться от похищенного и разбросали автозапчасти в разных районах села.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены личности и задержаны подозреваемые. Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовного дела к совершению преступления. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ханкайский районный суд признал 20-летнего подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В связи с примирением сторон в отношении 24-летнего обвиняемого судопроизводство прекращено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]