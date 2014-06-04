Во Владивостоке окончено судебное слушание по факту жестокого убийства предпринимателя
Приморский краевой суд вынес приговор гр-ну М., 1993 года рождения, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено 28 февраля 2016 года в районе ул. Второй в г. Владивостоке.
Подсудимый совместно со своим земляком (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском), производили ремонтно-строительные работы на территории двора дома, в котором проживал потерпевший.
Сначала второй фигурант по данному делу, желая завладеть денежными средствами, напал на хозяина дома и нанес ему удары по голове металлическим ломом. Затем подсудимый переместил тело потерпевшего в багажник автомобиля «Toyota Land Cruiser», где нанес ему не менее 7 ударов молотком в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Обыскав тело убитого, злоумышленники нашли при нем банковскую карту, которую похитили и в дальнейшем в одном из супермаркетов города сняли с ее помощью 150 тыс. рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение по делу поддержано сотрудниками уголовно-судебного управления прокуратуры края.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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