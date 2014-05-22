В ночь на субботу в Приморье пройдут дожди

В предстоящие сутки в Приморье погода изменится. С северо-востока Китая на Амурскую область сместится очередной циклон, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Его фронтальные разделы вызовут в Приморье дожди различной интенсивности. Фон ночной температуры останется на уровне предыдущей ночи, а днем похолодает на 6–10 градусов, преобладающей будет температура +8…+18 °C, на юге при прояснениях воздух может прогреться до +21 °C.

Во Владивостоке в ночь на субботу пройдет дождь, туман. Днем 6 мая облачно с прояснениями, сохраняется вероятность кратковременного дождя. Ветер сильный. Температура ночью +7…+9 °C, днем +14…+17 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]