Четыре человека пострадали в жестком ДТП на аэропортовской трассе

Эта авария произошла на аэропортовской трассе в пятницу днем. Как удалось выяснить, водитель "Субару Импрезы" вместе со своими тремя друзьями двигался со стороны Артема в направлении аэропорта. Скорость машины была очень высокой. По предварительной информации, автомобилист гонял с неустановленным автомобилем наперегонки. В районе Кневичей рулевой "Импрезы" не справился с управлением и на полном ходу врезался в пассажирский автобус. Об эом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.

Корпус "Субару" подвергся жесткой деформации. В результате водителя и пассажира на переднем сидении зажало в салоне и молодых людей пришлось доставать спасателям. Специалисты, применив гидравлические инструменты, вызволили пострадавших и передали их в руки врачей.

Скорая увезла парней в больницу с травмами различной степени тяжести. Туда же отправились и два пассажира, находившихся на заднем сидении. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]