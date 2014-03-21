"Соллерс" зарегистрирует ряд новых предприятий в сфере автопрома в ТОР на Дальнем Востоке
Компания "Соллерс" намерена зарегистрировать ряд новых предприятий в сфере автопрома в ТОР на Дальнем Востоке. Об этом заявил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня выступал (на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева) руководитель компании "Соллерс" Вадим Швецов. Он попросил Дмитрия Анатольевича Медведева о разрешении зарегистрировать новые проекты в рамках территорий опережающего развития", - сообщил Трутнев.
По словам вице-премьера, Швецов пожаловался на то, что приходится тратить очень много времени на согласование документов в особой экономической зоне и проект теряет деньги.
"Мы естественно это предложение примем, будем расширять границы ТОР для того, чтобы новые проекты "Соллерса" вошли, потому что там проект моторного производства, там достаточно важные технологичные проекты", - уточнил Трутнев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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