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Завербованный "террорист" из КНДР работал на дальневосточном предприятии лесозаготовки

Завербованный

Фото: theins.ru

Завербованный американской и южнокорейской спецслужбами гражданин КНДР по фамилии Ким "в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае". Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства государственной безопасности КНДР, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники этого ведомства ранее сообщили, что сорвали покушение на высшее руководство КНДР, "организованное Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и Национальной разведывательной службой (НРС) Южной Кореи". Текст заявления Министерства госбезопасности распространен информационным агентством ЦТАК.

По утверждению министерства, этого "идеологически неустойчивого гражданина КНДР", которому отводилась роль исполнителя теракта, "удалось подкупить и настроить его против руководителей народной республики". В Пхеньяне Ким, которого снабдили крупной суммой денег и спутниковым телефоном, обосновался в 2016 году. Покушение с использованием "биохимической субстанции" планировалось совершить в Кымсусанском дворце, где находятся усыпальницы корейских вождей - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

В Пхеньяне, судя по заявлению, считают такие действия "актом государственного терроризма, инициированным США и Южной Кореей чудовищным преступлением с целью подорвать безопасность и суверенитет" КНДР. В связи с этим Министерство госбезопасности обещало "развернуть антитеррористическую атаку корейского стиля, чтобы смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи". Все агенты ЦРУ и НРС Южной Кореи "будут уничтожены в КНДР до последнего человека", подчеркивается в заявлении ведомства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 11:06
    № 1  
     

    Интересно, ну кто бы пропустил лесоруба в усыпальницу с ядом? Ну прям как из нашей газеты Правда за 1973 год.

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