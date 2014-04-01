В Артеме возбуждено уголовное дело по факту бездействия врачей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг в медицинском учреждении города Артема, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, в феврале 2017 года новорожденный мальчик был поставлен на учет в КГБУЗ «Артемовская поликлиника», в связи с чем работники медицинского учреждения должны были оказывать медицинскую помощь и услуги в соответствии с действующим законодательством России и в случае выявления каких-либо патологий в развитии ребенка обязаны принимать меры медицинского характера по обследованию и лечению ребенка. Однако указанная медицинская помощь работниками медучреждения своевременно не была оказана и не выявлена патология развития ребенка. В результате 21 апреля ребенок поступил в краевую больницу в крайне тяжелом состоянии с целым списком диагностированных заболеваний.

Расследование уголовного дела продолжается, помимо того, что следователи дадут оценку действиям (бездействиям) медработников, также будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения матери ребенка, в связи с неисполнением ею своих родительских обязанностей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]