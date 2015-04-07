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Во Владивостоке проходят акции, приуроченные к празднованию Дня Победы. Видеорепортаж Станислава Бабко и Ольги Катренко

Финишная прямая подготовки ко Дню Победы во Владивостоке. В краевом центре в пятницу, 5 мая, прошла целая серия акций, приуроченных к 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Магистральный паровоз серии ЕА 3306 — практически ровесник Победы. Построенный в 1944-м году он почти полвека прослужил Министерству путей сообщения. Сейчас это мемориальный комплекс на перроне железнодорожного вокзала, у которого по традиции проходит предпраздничный митинг. Отсюда провожали на фронт первые эшелоны с моряками-тихоокеанцами. Здесь начинался легендарный ленд-лиз. Здесь же в мае '45-го встречали воинов-победителей. Теперь к мемориалу возлагают венки.

Ровно в полдень в другой исторической части Владивостока, у Вечного огня, стартует «Вахта памяти». На дежурство у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» заступают курсанты сразу нескольких вузов. И первыми — молодые моряки из колледжа МГУ им. адмирала Невельского. В торжественном митинге принимает участие и исполняющий обязанности главы краевого центра Константин Межонов. Когда-то в составе владивостокской делегации вместе с приморскими ветеранами он побывал на могиле Неизвестного солдата и привез частичку Вечного огня.

Константин Межонов, и.о. главы администрации г. Владивостока: «И я вспоминаю эти дни с особым удовольствием и трепетом, потому что наши ветераны тогда побывали и в Москве, и в Подмосковье, где побывали наши морские бригады. Если кто не знает — именно здесь, во Владивостоке, формировались морские бригады, которые отправлялись на фронт под Москвой и воевали там».

Факел, как реликвию, провозит по улицам Владивостока на БТРе ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов. В канун Дня Победы частицу огня с берегов Японского моря переправят в Санкт-Петербург, где в одну объединят такие же посылки памяти из городов-героев и городов воинской славы России.

Теплый майский день завершается максимально лирическим событием. В большом зале Доме офицеров флота памятным знаком «Владивосток — город воинской славы» Константин Межонов награждает 10 супружеских пар ветеранов войны и труда. Они отмечают годовщины совместной жизни.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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