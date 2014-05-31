Завершилась регистрация кандидатов на предварительное голосование партии «Единая Россия». В региональном оргкомитете партии отчитались о готовности к проведению праймериз. Осенью 2017 года в административном центре края пройдут выборы в городскую думу, предварительное голосование – важная процедура отбора кандидатов на эти выборы. Она должна помочь партии сформировать оптимальный состав команды, которая включится в борьбу за депутатские мандаты и возьмет по ее итогам максимально возможное количество думских мест.

Списки утверждены, жаркие предвыборные дебаты идут полным ходом, рассказывает журналистам Валентин Шуматов, секретарь приморского отделения партии «Единая Россия». До 16 человек на округ — конкуренция за право быть выдвинутым на муниципальные выборы необычайно высока. И подход к отбору кандидатов достаточно пристальный: отсутствие судимости, активная гражданская позиция.

Валентин Шуматов, секретарь приморского отделения партии «Единая Россия»: «Закончился прием заявлений для участия в праймериз. Всего подано заявлений по городу Владивостоку 150, из них, если по гендерному фактору, 114 мужчин заявилось и 39 женщин».

Средства для предвыборной агитации кандидаты выбирают на свое усмотрение. Кто-то дискутирует и убеждает, а кто-то подкрепляет свою позицию делом. Сергей Немировский с группой единомышленников решил навести порядок в Матросском сквере. За памятником погибшим морякам и территорией матросского клуба активисты обещают ухаживать и после выборов, считая дело это гражданским долгом.

Сергей Немировский, участник праймериз: «Сегодня в рамках нашего партийного проекта мы как участники предварительного голосования, а в первую очередь — горожане, занимаемся тем, что установили здесь урны для бытовых отходов… Как мы можем наблюдать, сквер находится в запустении. Поэтому наши партийные активисты и мы, в том числе, взяли сквер под общий надзор, проводим регулярные здесь субботники!»

Многим участникам праймериз еще придется доказать свое неравнодушие к городским и социальным проблемам, чтобы завоевать поддержку приморцев не только словами, но и делами. Свой голос в поддержку того или иного кандидата кандидата избиратели смогут отдать 28 мая, в Единый день предварительного голосования.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]