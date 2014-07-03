Микроорганизмы атакуют Приморье

Прибрежная полоса сразу в нескольких районах Владивостока окрасилась в оранжевый цвет. Непривычный цвет моря уже успел взволновать многих жителей Владивостока. Ученые спешат успокоить: это не последствия технологической аварии в заливе, а действие микроорганизмов ноктилюка (Noctiluca), также известных, как ночесветка. Сегодня ее скопления зафиксированы в бухте Федорова на Эгершельде, на Чайке, в районе Токаревского маяка, Спортивной гавани и даже в Славянке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]