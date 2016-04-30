Арсеньевское предприятие «Прогресс» посетил новый директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Бывший замминистра Минпромторга РФ 42-летний глава крупного ведомства госкорпорации «Ростех» знакомится с производством.

В небе завис очередной вертолет, собранный арсеньевскими авиастроителями. Исторический момент. Это экспортный вариант боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор», одна из первых машин этой серии.

Отличие экспортного варианта от базового в оптико-электронной системе прицеливания, которая установлена под передней частью фюзеляжа.

Главу холдинга Андрея Богинского в первую очередь интересует выполнение государственного оборонного заказа. И в этом направлении глубокая модернизация, которая проходит в рамках целевой федеральной программы, вполне удовлетворяет нового директора «Вертолетов России». Гордость «Прогресса» — этот цех окончательной сборки, который увеличил свои мощности вдвое, что позволит ему успешно, кроме основного заказа, еще и выпускать «Аллигаторов» для иностранцев.

Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолеты России»: «У нас два предприятия, которые выпускаю вертолеты соосной схемы — это в Кумертау и в Арсеньеве. Работа, которая велась и специалистами завода, и специалистами конструкторского бюро по модернизации вертолета, по обеспечению его тактико-технических данных, дала свой результат. У нас есть первый экспортный контракт!»

Под эти цели на «Прогрессе» через месяц откроется оснащенный современным оборудованием и тренажерами авиационный учебный центр. Сейчас иностранные летчики проходят теоретическую подготовку в Москве, а в первых числах июня будут летать уже в небе над Приморьем. Заводской летчик-испытатель Александр Кукла, за плечами которого более шестисот часов налета только на Ка-52, считает, что иностранцев в «Аллигаторе» могли привлечь сразу несколько важных моментов.

Александр Кукла, летчик-испытатель ПАО ААК «Прогресс»: «Технические характеристики должны быть заведомо лучше, выше на голову, чтобы преодолеть политические барьеры и чтобы выбрать российский вертолет».

Сегодня «Прогресс» вышел на ведущие позиции среди авиастроительных предприятий мира. И, как говорят работники приморской оборонки, не имеет значения, для кого выпускать вертолет — для своих вооруженных сил или на экспорт — качество всегда остается на высоте!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]