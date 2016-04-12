В санатории «Амурский залив» состоялся ежегодный праздничный концерт, посвященный 9 мая. Видеорепортаж Евгении Егошиной
В санатории «Амурский залив» состоялся ежегодный праздничный концерт, посвященный 9 мая. Эстрадный оркестр, живое исполнение и песни военных лет. Сегодня санаторий принимает почетных гостей — ветеранов ВОВ и тружеников тыла. На празднике побывала и наша съемочная группа.
До боли знакомый репертуар. Суфлер не нужен, слова песен сами слетают с губ. Отличная погода позволила развернуть концертную площадку под открытым небом санатория «Амурский залив», где уже в пятый раз при поддержке программы «Приморью достойную жизнь» на празднование Дня Победы собираются ветераны со всего края.
Владимир Леонов, куратор программы «Приморью – достойную жизнь»: «Они приезжают сюда отдохнуть, познакомиться, пообщаться, подружиться».
Олег Матусевич, директор санатория «Амурский залив»: «Это наши самые желанные гости, мы создаем самые благоприятные условия для пребывания наших гостей».
Вспомнить юность старшему поколению помогает не только прекрасное исполнение эстрадного оркестра, но и волонтеры. Юноши и девушки из общественной организации «Владивосток» приглашают ветеранов на вальс.
Людмила Павликова, пенсионер, заслуженный работник культуры: «Весело здесь, хорошо, встретили хорошо, я всем довольна! Вы знаете, народ очень приятный».
Ближайшие три дня ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла и детям войны самое пристальное внимание уделит медицинский персонал санатория. По такому случаю изменения внесли даже в меню, и всё для того, чтобы почетные гости с пользой провели время и хорошо отдохнули.
Виктория Николаева, депутат Государственной Думы: «Сегодня здесь те, кто прошли страшное время — войну, здесь ветераны, здесь труженики тыла. Каждый год мы с радостью встречаем, говорим спасибо, проводим три дня вместе».
Программы социальной поддержки «Приморью – достойную жизнь» в первую очередь направлены на поддержку пенсионеров, ветеранов и детей войны. На территории края они работают уже более 15 лет, и только в этом году помощь и заботу почувствуют более 300 тысяч человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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