В третий раз Владивосток участвует в Пасхальном фестивале, который проходит в России под руководством Валерия Гергиева. На Приморской сцене Мариинского театра состоялись хоровые и симфонические концерты. С аншлагом выступил пианист-виртуоз из Южной Кореи Сон Чжин Чо.

От Москвы до самых до окраин размахнулся Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. И кажется, приобщил даже Южную Корею — так много туристов из Сеула и Пусана пришли на концерты пианиста Сон Чжин Чо.

- В Корее Сон Чжин Чо очень знаменит и попасть на его концерты сложно. Мы с друзьями специально приехали во Владивосток послушать его.

Молодой корейский виртуоз уже бывал во Владивостоке. В июле принял участие в Первом Дальневосточном фестивале «Мариинский». Очарованные зрители решили не пропустить его майские выступления. И уже на втором концерте встречали овациями.

- Шопена играл так, что я плакала даже. Просто великолепный!

- Это такая пластичность, утонченность всех чувств! Это редкость для человека в 22 года!

Знаменитый бетховенский концерт Сон Чжин Чо сыграл с тем самым мастерством, что отмечено высшими наградами в мире музыки. Он — обладатель Первой премии и Золотой медали Международного конкурса имени Шопена и лауреат Конкурса имени Чайковского. Эти звания, признается пианист, подарили мировую известность, изменили всю его жизнь.

Сон Чжин Чо, пианист (Южная Корея): «Пожалуй, стало даже труднее, потому что теперь от меня ждут большего. Надо серьезно заниматься, и после побед на этих конкурсах я стал давать больше концертов. Сегодня я счастлив, публика принимала очень хорошо и оркестр прекрасный».

Оркестр на этот раз возглавил Даррел Анг, дирижер из Сингапура. Так же, как Сон Чжин Чо, он с младых ногтей занимался на фортепиано, а также скрипке и фаготе. Власть над всеми инструментами он получил, с отличием закончив Санкт-Петербургскую консерваторию. Теперь выступает на лучших сценах мира и продолжает сотрудничество с альма-матер.

Даррел Анг, дирижер (Сингапур): «И работать с оркестром Мариинского театра ответственность, конечно, большая. Потому что я учился в России, у меня русская школа. Театр красивый, я просто не ожидал, что у вас здесь такой театр».

Приморская Мариинка для азиатских исполнителей — ближайшая европейская сцена. И самая благодарная. «Надеюсь, скоро вернуться сюда. С наилучшими пожеланиями» — подписывает корейский пианист фото на память.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]