В Кировском районе с «черного лесоруба» суд взыскал экологический ущерб 

Приговором Кировского районного суда житель пос. Кировский осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев). Он признан виновным в том, что в период с января по февраль 2016 года умышленно, из корыстных побуждений произвел незаконную рубку 9 сырорастущих деревьев породы дуб, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В результате таких действий городскому поселению причинен ущерб на общую сумму свыше 150 тыс. рубль.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с гражданским иском о взыскании с осужденного в пользу Кировского муниципального района ущерб, причиненный повреждением деревьев в размере 154 тыс. 21 рубль.

Исковые требования прокурора Кировского района судом удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу, вопросы его фактического исполнения поставлены на контроль в прокуратуре района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]