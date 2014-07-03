Фуникулер Владивостока 9 мая будет работать до 23.00
Владивостокский фуникулер продлит свою работу в День Победы, 9 мая. Горный трамвайчик будет работать до 23.00, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.
«В этот день у нас традиционно много пассажиров, — пояснила директор фуникулера Светлана Латышева. — Люди с удовольствием гуляют в центре города, приезжают посмотреть праздничный салют. В связи с этим работу фуникулера было решено продлить на один час, до 23.00».
Напомним, что 5 мая одной из главных достопримечательностей приморской столицы — фуникулеру — исполнилось 55 лет. Все эти долгие десятилетия работы горный трамвайчик верой и правдой служит жителям и гостям Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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