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Фуникулер Владивостока 9 мая будет работать до 23.00

Фуникулер Владивостока 9 мая будет работать до 23.00

Фото: towntravel.ru

Владивостокский фуникулер продлит свою работу в День Победы, 9 мая. Горный трамвайчик будет работать до 23.00, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«В этот день у нас традиционно много пассажиров, — пояснила директор фуникулера Светлана Латышева. — Люди с удовольствием гуляют в центре города, приезжают посмотреть праздничный салют. В связи с этим работу фуникулера было решено продлить на один час, до 23.00».

Напомним, что 5 мая одной из главных достопримечательностей приморской столицы — фуникулеру — исполнилось 55 лет. Все эти долгие десятилетия работы горный трамвайчик верой и правдой служит жителям и гостям Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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