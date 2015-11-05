В Приморье стартовал «сезон перевертышей»

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, одна из аварий произошла глубокой ночью на улице Героев-Тихоокеанцев. Водитель автомобиля «Хонда Фит» ехал с превышением скорости, по словам очевидцев, со стороны площади Окатовой. В какой-то момент машина вышла из под контроля мужчины, и ее занесло и бросило в сторону. В итоге «Фит» вылетел на обочину, врезался в четыре припаркованные машины, после чего перевернулся. Водителю и пассажиру малолитражки понадобилась помощь врачей. Молодые люди получили серьезные травмы, и их в срочном порядке доставили в больницу.

Разбитый «Фит» с места происшествия забрал эвакуатор, та же участь постигла и разбитую им «Кресту». Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции, есть подозрения, что экипаж «Фита» был нетрезв.

Видео здесь.

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Перекресток на площади Баляева по праву носит репутацию «дежурного». Сколько здесь произошло подобных ДТП — не сосчитать. И это несмотря на то, что здесь установлен светофор. В субботу он не помог разъехаться водителям «Тойоты Ками» и «Тойоты Приус». «Ками» двигалась со стороны Луговой и поворачивала, «Приус» шел со стороны Рудневского моста прямо.

Андрей Шорохов, аварийный комиссар: «Водитель «Тойота Ками» проехал на запрещающий сигнал светофора. Совершил с ним столкновение, после перевернулся».

Удар был такой силы, что «Ками» летела чуть ли не до самого «Бачурина».

Видео здесь.

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В ночь на 6 мая нетрезвый военнослужащий отправил в кювет чужой автомобиль с четырьмя пассажирами, среди которых была несовершеннолетняя девочка. Информация об аварии полицейским поступила из городской больницы. По сообщению, в районе Пирса на месте крушения «Тойоты Фанкарго» есть четверо пострадавших. Прибывшие вскоре автоинспекторы восстановили картину произошедшего.

19-летний водитель за рулем «Тойоты» с Пирса направлялся в Фокино. Помимо него, в салоне было еще четыре человека: двое парней и две девушки, 15 и 17 лет. Какая была скорость автомобиля до крушения — неизвестно, но «Фанкарго» на полном ходу слетела в канаву. Прорубив просеку, иномарка кувыркнулась, боком слетела по склону и застыла в лесополосе. Дальнейший свободный полет «Тойоты» остановило дерево.

Сам водитель получил перелом ребра и множественные ушибы. Его спутницы — ушибы и тупые травмы, еще одни парень также доставлен в больницу с травмами различной степени. Пятый пассажир отделался легким испугом и в госпитализации не нуждался.

Как оказалось виновник автопроисшествия никогда не получал водительского удостоверения, да и автомобиль он взял без спроса у родителей. Что же касается его состояния, то у автоинспекторов есть все основания полагать, что парень, а впрочем, как и вся его честная компания пребывала навеселе.

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]