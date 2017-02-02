В "ЭРА-ГЛОНАСС" отчитались о количестве "боевых" вызовов

АО "ГЛОНАСС" распространило информацию о том, сколько общих и "боевых" экстренных вызовов приняла и обработала автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС", начиная с января 2016 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на auto.vesti.ru.

Сообщается, что за это время "ЭРА-ГЛОНАСС" приняла и обработала 199 623 экстренных вызова (по состоянию на 00:00 мск, 4 мая). Из них по 1001 вызову потребовалось привлечение экстренных оперативных служб: в режиме ручной активации устройства вызова экстренных служб получено 668 вызовов, в автоматическом режиме – 333 вызова. Всем пострадавшим была оказана помощь.

1000-ый вызов был зарегистрирован вечером 3 мая в 22:47 по московскому времени. Автомобиль Lada Vesta белого цвета столкнулся в автобусом в черте города Тамбова – устройство вызова экстренных оперативных служб сработало автоматически.

Количество экстренных вызовов, поступающих в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" растет пропорционально количеству зарегистрированных в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" транспортных средств. На сегодняшний день в системе зарегистрировано уже более 460 400 автомобилей.

"Ожидается, что к концу 2017 года число зарегистрированных в системе транспортных средств возрастет до 1 000 000 единиц. Количество экстренных вызовов, соответственно, прогнозируем на уровне 750 000 к концу года", − полагает руководитель Службы контактного центра ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" Роман Рулев.

Статистика среднего количества вызовов по дням недели демонстрирует, что больше всего экстренных вызовов приходится на середину и конец недели – в среднем на 04.04.2017 – 980-1100 экстренных вызовов в сутки, меньше приходится на воскресенье, в среднем 802 вызова. Роман Рулев отмечает, что ложных вызовов стало заметно меньше: количество вызовов, при которых действительно требуется помощь экстренных оперативных служб, в 2017 году составляет 0,85% от общего числа вызовов, в то время как в 2016 году на "боевые" вызовы приходилось только 0,3%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]