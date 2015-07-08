Анонс на 7 мая

С 7 мая 2017 года вступает в силу приказ Минфина России от 20.03.2017 № 45н «О компетенции таможенных органов Дальневосточного таможенного управления по совершению таможенных операций в отношении товаров, ввозимых (ввезенных, вывозимых) на (с) участки (ов) территорий опережающего социально-экономического развития или свободного порта Владивосток, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны» (зарегистрирован Минюстом России 05.04.2017, регистрац. № 46259, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 06.04.2017).

С 7 по 11 мая Приморский край в третий раз примет участников российско-китайского автопробега, приуроченного к годовщине празднования Победы во Второй мировой войне.

7 мая во Владивостоке в 17.00 в Приморской государственной картинной галерее пройдет концерт, посвященный творчеству Марка Наумовича Бернеса «Я расскажу вам песню…».

7 мая во Владивосток в 13.00 прибывает одно из крупнейших круизных судов мира – «Costa Victoria». Покинет город «Costa Victoria» в этот же день, ориентировочно в 21.00.

7 мая г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Открытый детский дальневосточный турнир по дзюдо, посвященный празднованию 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Во славу Бессмертного полка «Никто не забыт, ничто не забыто» среди юношей 2003-06 гг.р.

7 мая г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б). Кубок г. Владивостока по черлидингу и чир спорту «Адреналин-шоу».

7 мая — День радио.

7 мая — День создания Вооруженных сил России.

7 мая — День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]