«Азия за неделю»: Российский студент удивляет жителей Поднебесной своими познаниями в китайском языке
«Азия за неделю»: Российский студент удивляет жителей Поднебесной своими познаниями в китайском языке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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