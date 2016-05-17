Во Владивосток снова придет океанский лайнер «Costa Victoria»

В воскресенье, 7 мая, во Владивосток снова — уже второй раз всего за неделю — прибывает одно из крупнейших круизных судов мира — «Costa Victoria». Его швартовка у причала морского вокзала состоится в 13.00. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Этот океанский суперлайнер совершает регулярные круизы на линии Южная Корея—Владивосток—Япония—Южная Корея. На его борту свыше двух тысяч туристов, которых ждет в столице Приморья увлекательная информационно-культурная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день, 7 мая, ориентировочно, в 21.00.

При этом «Costa Victoria» уверенно претендует на неофициальное звание «старожила» Владивостока, которое пока принадлежит другому океанскому суперлайнеру — «Diamond Princess» — он за пять лет, в период с 2011-го по 2015 год совершил восемь заходов в столицу Приморья. А вот «Costa Victoria» только в нынешнем году посетит наш город пять раз — владивостокцы увидят его еще и 20-го, 31 мая, а также 24 июля. Напомним, что первый заход этого судна во Владивосток состоялся в прошлом году, а второй — 2 мая нынешнего года.

В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству 13 заходов иностранных круизных лайнеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]