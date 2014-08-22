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В воскресенье в Приморье станет еще теплее

В воскресенье в Приморье станет еще теплее

Фото: 31tv.ru

Выходные дни в Приморье начались с дождливой погоды. Очередной циклон будет смещаться с Северо-востока Китая на Хабаровский край. В ночь на субботу атмосферные фронты принесли в Приморье дожди различной интенсивности, местами с грозами и сильным ветром. Днём температурный фон +15...+21°С, местами +9...+14°С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В воскресенье, 7 мая, будет отмечаться неустойчивый характер погоды, местами сохранятся кратковременные дожди и порывистый ветер. Ночь станет холодней на 2–4 градуса, при прояснениях местами температура воздуха понизится до нуля. А днём наоборот потеплеет, воздух прогреется до +13…+23°C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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