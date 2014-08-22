В воскресенье в Приморье станет еще теплее
Выходные дни в Приморье начались с дождливой погоды. Очередной циклон будет смещаться с Северо-востока Китая на Хабаровский край. В ночь на субботу атмосферные фронты принесли в Приморье дожди различной интенсивности, местами с грозами и сильным ветром. Днём температурный фон +15...+21°С, местами +9...+14°С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.
В воскресенье, 7 мая, будет отмечаться неустойчивый характер погоды, местами сохранятся кратковременные дожди и порывистый ветер. Ночь станет холодней на 2–4 градуса, при прояснениях местами температура воздуха понизится до нуля. А днём наоборот потеплеет, воздух прогреется до +13…+23°C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
04.05.2017 Предстоящие выходные в Приморье начнутся дождливой погодой
-
09.09.2016 В выходные во Владивостоке будет прохладно, но без осадков
-
12.08.2016 На выходных в Приморье пройдут дожди
-
08.07.2016 Прогноз погоды на предстоящие выходные дни
-
09.06.2015 В среду днём во Владивостоке воздух прогреется до +22 °C
-
22.08.2014 На выходных в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды
Добавить комментарий