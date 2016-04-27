Какая погода ожидает приморцев на День Победы?

В понедельник циклон, господствовавший над краем все эти дни, уйдет на Сахалин, в Приморье атмосферное давление будет расти, дожди прекратятся. В большинстве районов будет ясно, ночью температура воздуха останется на уровне предыдущей ночи, а день станет теплее на 3–6 градусов, +15…+28°C.

В праздничный День Победы осадков не ожидается. Днем в континентальных районах станет еще теплее на 2–4 градуса, а на побережье холоднее, чем накануне, на 3–5 градусов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

Во Владивостоке ночью и утром в субботу ожидается небольшой, временами умеренный дождь и сильный ветер. Днем дождь прекратится, выглянет солнце, воздух прогреется до +14…+16°C.

В дальнейшем в краевом центре ожидается погода без осадков. Ветер переменных направлений умеренный до сильного. В воскресенье максимальная температура повысится до +17…+19°C. Самым теплым ожидается день в понедельник, воздух прогреется до +20…+22°C. 9 мая, в День Победы максимальная температура составит +16…+19°C. Ночной фон температуры в выходные дни +7…+10°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]